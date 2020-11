TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 27 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 27 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona: ieri nella serata italiana, infatti, sono stati celebrati i funerali dell’ex calciatore argentino. Il Milan non passa a Lille: 1-1 il finale al Pierre Mauroy.