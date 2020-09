TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 25 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la vittoria del Milan contro il Bodo/Glimt per 3-2 al terzo preliminare di Europa League. Ora i rossoneri se la dovranno vedere giovedì prossimo contro i portoghesi del Rio Ave, che ieri hanno eliminato a sorpresa il Besiktas ai calci di rigore.