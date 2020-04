TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, sabato 25 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In prima pagina viene riportata la volontà di Cristiano Ronaldo di continuare la sua avventura con la Juventus almeno per altri due anni. Anche Giorgio Chellini e Gianluigi Buffon non lasceranno i bianconeri. In ottica Milan le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro dopo la partita disputata con l’Hammarby in cui è andato in gol.