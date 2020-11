TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 22 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Primo piano meritato per ‘Cristiano il Magnifico’. Il portoghese archivia la pratica Cagliari grazie ad una doppietta. Il noto quotidiano, inoltre, suddivide la sfida tra Napoli e Milan in 5 duelli tra singoli.