TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il terzo quotidiano sportivo d’Italia si concentra principalmente, come di consueto, sulla Juventus, stasera impegnata in Supercoppa Italiana contro il Napoli. È una Juve “Rischiatutto“, secondo il quotidiano. Obiettivo bianconero è rifarsi immediatamente dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter. Sfida anche rossonera tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

In alto spazio anche ai rossoneri con “Mandzukic, ruggito Milan”. Il croato si è detto pronto a far coppia con Zlatan Ibrahimovic e sulla sua tenuta atletica garantisce il personal trainer. Rossoneri però molto attivi anche sul mercato, con gli arrivi previsti di Fikayo Tomori e non solo.

