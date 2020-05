TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 15 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene riportato l’interesse di Inter e Juventus per Federico Chiesa. In alto il caos sul protocollo FIGC sugli allenamenti collettivi non condiviso dai club di Serie A. In basso l’addio inaspettato di Andrea Barzagli dallo staff della Juventus. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

Intanto ecco le TOP NEWS di ieri, giovedì 14 maggio 2020 >>>