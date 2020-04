TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di “Tuttosport”, in edicola oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano c’è l’intervista esclusiva a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e tifoso della Juventus. Poco più in basso si dà spazio al rinnovo di Paulo Dybala e al ricordo di Piermario Morosini, scomparso 8 anni fa e Franco Lauro, venuto tragicamente a mancare nelle scorse ore a causa di un infarto. In alto a destra anche alcune ipotesi sulla ripartenza della Serie A. Sul Milan non si registra nulla di particolare.