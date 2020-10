Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 14 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il quotidiano mette in prima pagina la positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19- Nulla di particolare da segnalare sui rossoneri.