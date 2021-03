TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, sabato 13 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In alto l’attenzione viene fissata sul giocatore del momento per i rossoneri: Franck Kessie. Tutti lo vogliono e dunque serve blindarlo immediatamente. In primo piano, invece, l’intervista di Fernando Llorente che difende Cristiano Ronaldo dopo le critiche ricevuto per la prestazione contro il Porto.