TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, giovedì 11 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese, in prima pagina, racconta la sua versione esclusiva sull’interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo. In alto, invece, viene riportata la petizione degli abitanti del quartiere San Siro che non vogliono l’abbattimento dello stadio di Milan e Inter.