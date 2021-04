TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 11 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la vittoria del Torino a Udine grazie al gol di Andrea Belotti, poi focus sul match delle 15 tra Juventus e Genoa. In alto la vittoria del Milan a Parma condita dal mistero per l'espulsione a Zlatan Ibrahimovic.