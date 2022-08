Tuttosport titola: “Bennacer è pronto a prendersi il Milan”

"Bennacer è pronto a prendersi il Milan" : titola così Tuttosport, che fa un focus sul centrocampista algerino, prossimo al rinnovo. Pochi, ma buoni: sono i gol regalati in tre anni e spiccioli di Milan . Quello di domenica sera per l’1-1 all’Atalanta è stato soltanto il quarto, che ha permesso ai rossoneri di tornare imbattuti da Bergamo. Le tre reti precedenti, invece, avevano sempre portato i tre punti: con il 5-1 al Bologna il 18 luglio 2020, il 4-2 in trasferta ancora ai rossoblù emiliani il 23 ottobre 2021 e, soprattutto, l’1-0 di Cagliari dell’ultimo 19 marzo, decisivo nella cavalcata scudetto.

Nella scorsa stagione, Bennacer è stato vittima di guai fisici che non lo hanno fatto rendere al cento per cento. In più si è aggiunta l’assenza per la Coppa d’Africa. Inoltre, le prestazioni di Kessié e Tonali lo hanno relegato per gran parte del tempo in panchina. L'algerino, ora, è nel pieno della maturità. Bennacer ha dimostrato di saper gestire il gioco, di sapersi avventare sui secondi palloni senza più eccedere nella foga che gli aveva fatto collezionare 14 cartellini gialli (in 31 partite) nella prima annata rossonera. Trova anche la via del gol, il che non guasta.