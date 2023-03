Tottenham-Milan, il fattore Theo Hernandez: capitano vero

Milan, Theo Hernandez fattore determinante

La svolta definitiva, si legge, del Milan è stata l'espulsione di Romero, arrivata per un fallaccio su Theo Hernandez: non a caso, il primo giallo l'ex centrale dell'Atalanta l'aveva speso per un placcaggio a Leao, imprendibile ogni volta in cui ha acceso il turbo. Emblema della parabola rossonera nel 2023 è proprio Theo, l'uomo tornato più spremuto dal Mondiale a livello fisico ma pure psicologico. Il francese è tornato ai suoi livelli proprio con la ripresa della Champions e ieri, a Londra, è stata una delle armi più affilate del Milan anche a livello psicologico. È stato lui, nei panni di capitano, a chiamare la squadra al centro del campo prima del fischio d'avvio e a prendere la parola nel cerchio formato dai giocatori. Episodio non banale, vista l'atmosfera carica di adrenalina che sprigionava la casa del Tottenham.