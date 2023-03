Tottenham-Milan, i giocatori chiave: serve un Theo Hernandez all’attacco

Tottenham-Milan, serve il miglior Theo Hernandez

Il Milan, si legge, cambia carattere secondo l'umore e le giocate di Theo Hernandez. Se sta bene, Hernandez è decisivo anche in Europa: chiedere al Salisburgo, distrutto dai suoi movimenti. Se sta male, toglie la principale energia creativa. Stasera dovrà attaccare perché la fascia destra del Tottenham è inferiore alla sinistra e lì il Milan dovrà spingere. Pioli gli chiede sangue freddo: Theo tende al nervosismo e in una partita così non può permetterselo. Il francese resta sempre un giocatore fondamentale per le sorti dei rossoneri. Tottenham-Milan, Kalulu: “Partita difficile. Serve un gol più di loro”