Tottenham-Milan, per vincere serve una prestazione collettiva

Tottenham-Milan, serve una prova di squadra

La difesa del Milan deve tornare a un alto livello contro il Tottenham. Chiaro che se Kane, si legge, fa un passo avanti e Thiaw abbocca come ha fatto con Jovic, Kane segnerà allo stesso modo. Tomori non dovrà essere quello che ha concesso il rigore a Ikoné e Kalulu dovrà evitare le tante amnesie stagionali. I tre dovranno essere concentrati, sincronizzati e perfetti, come contro l’Atalanta. Se invece Conte imporrà l’assedio, diventerà vitale incollarsi a quel demonio di Harry Kane che conosce ogni segreto dell’area: 6 gol nelle ultime 6 partite casalinghe in Champions League, 18 su 20 in Premier League. Conte recupera Hojbjerg, ben più solido e strutturato. Rispetto a Firenze, Pioli recupera Krunic. Tonali ha giocato al Franchi debilitato da un virus. Ha recuperato energie, nell’arena di Londra serve il leone dello scudetto. E poi serviranno i gol. Leao, se non ora, quando? Troppo ampia è la forbice tra l’uomoscudetto e la versione ciondolante attuale, 2 soli gol nell’anno nuovo, sballottato tra critiche e dubbi contrattuali. Questa è la notte giusta per riprendersi il Milan. Il Tottenham è un avversario tosto. Calciomercato Milan – Diavolo che occasione! Rinforzo dalla Germania?