Tottenham-Milan, Pioli e Conte si giocano il futuro e la stagione

Stefano Pioli e Antonio Conte si giocheranno tanto di questa stagione e del loro futuro nel match di Champions League tra Tottenham e Milan

Fabio Barera

Una partita che può svoltare un'intera stagione e dire qualcosa anche sul futuro dei due allenatori. Questo rappresenta Tottenham-Milan, possibile punto di svolta per le ambizioni delle due compagini, che potrebbe anche dare qualche indicazione su cosa succederà ad Antonio Conte e Stefano Pioli.

Come riportato da Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, oltre alla questione economica, certamente importante, in ballo nella serata di mercoledì 8 marzo c'è anche un pezzo di storia. Sì perchè il Diavolo non raggiunge i quarti di finale da ben 11 stagioni, quando nel 2011/2012 Allegri sbatteva contro il Barcellona di Lionel Messi e Pep Guardiola da allenatore.

Tottenham-Milan è anche Conte contro Pioli — Ma sarà una sfida importante soprattutto per il futuro dei due tecnici. Stefano Pioli ha un contratto fino al 2025 con il Milan, per altro rinnovato da pochi mesi, e lui come il suo staff hanno la fiducia da parte della dirigenza per proseguire nel percorso. I rossoneri dovranno però stare attenti a non sedersi sugli allori consapevoli di poter conseguire due risultati su tre, perché ciò potrebbe rivelarsi fatale.

Dall'altra parte Antonio Conte e il suo Tottenham sono rimasti in corsa solo per la Champions League con un quarto posto in Premier League che non sembra così facile da raggiungere. E il tecnico pugliese ha già detto più volte di sentire la mancanza di moglie e figlia e la nostalgia di casa. Un'uscita di scena potrebbe anche aprire le porte ad un suo ritorno in Italia, anche perchè significherebbe che la società che ha speso più di 170 milioni sul mercato non è stata in grado di farli fruttare sul campo. Due allenatori italiani per un posto ai quarti di finale della più importante competizione europea: questo è lo scenario che ci attende. Milan, suggestione Luis Enrique per la panchina >>>

