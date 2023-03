Tottenham-Milan, dietro Kjaer insidia Thiaw | Champions League News

Simon Kjaer potrebbe giocare titolare in Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League domani sera a Londra

Daniele Triolo

Simon Kjaer potrebbe giocare titolare in difesa, al posto di Malick Thiaw, in occasione di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Tottenham-Milan, Kjaer o Thiaw nel cuore della difesa? — Kjaer, durante la partita di andata a 'San Siro' tra Milan e Tottenham terminata 1-0 per il Diavolo con un gol di Brahim Díaz, fece una prestazione superlativa annullando Harry Kane. Il difensore centrale danese, classe 1989, ha esperienza e possiede la capacità di comandare la retroguardia, con le giuste letture, in una delle gare più difficili della gestione di Stefano Pioli.

Se il tecnico rossonero, dunque, optasse per Kjaer titolare in Tottenham-Milan, sarebbe Thiaw a fargli spazio. L'esclusione, eventuale, del centrale tedesco non sarebbe punitiva, né, tanto meno, una bocciatura. Bensì un normale avvicendamento, visto che anche l'ex Schalke 04 all'andata fece molto bene contro gli 'Spurs'.

Non sarebbe da scartare neanche un'esclusione di Tomori — Ecco perché, per 'Tuttosport', non sarebbe da scartare in realtà a priori neanche l'esclusione di Fikayo Tomori dall'undici iniziale. A Firenze, infatti, l'inglese ha commesso vari errori costati cari ai rossoneri. Intoccabile, nel terzetto difensivo, invece, Pierre Kalulu, che sarà certamente titolare. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>

