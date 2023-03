Milan, il prestigio e gli incassi: quanti motivi per battere il Tottenham

Tanti motivi spingono il Milan a concentrare tutte le proprie energie per provare a superare il Tottenham, tra cui il prestigio e gli introiti

Fabio Barera

Nella serata di mercoledì 8 marzo, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra, andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan. Una sfida particolarmente importante per entrambe le compagini, che in stagione stanno vivendo periodi decisamente altalenanti. Ma per il Diavolo ci sono tanti altri motivi per cui puntare fortemente sul passaggio del turno e concentrare tutte le proprie energie contro gli Spurs.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, infatti, in primis risulta molto importante la questione economica. Oltre ai circa 10,6 milioni di euro messi a disposizione della UEFA in caso di passaggio ai quarti di finale della competizione, il Milan potrebbe anche incassare un altra cifra simile per l'ennesimo sold out di San Siro. Basti pensare che all'andata contro i Lilywhites il club rossonero ha fatto segnare il record italiano di incassi con 9,1 milioni di euro.

Milan, 12 anni fa l'ultima volta ai quarti — Un altro aspetto rilevante è quello relativo al prestigio. Dopo anni di difficoltà, in cui il Milan è rimasto anche fuori dalle altre coppe europee, sarebbe importante ritornare a competere per obiettivi importanti. Il che rappresenterebbe il coronamento dell'operato di Elliott e RedBird, che hanno dato il via ad una svolta e ora sperano di raccoglierne tutti i frutti.

Ultimo, ma non per importanza, il fatto di poter tornare tra le migliori otto d'Europa. L'ultima volta successe nel 2011/2012 con Massimiliano Allegri in panchina e Zlatan Ibrahimovic in campo, quando il Milan superò l'Arsenal agli ottavi e si fermò ai quarti di finale contro il Barcellona di Lionel Messi. Oggi l'avversario è meno quotato di quanto lo fossero i blaugrana al tempo e il vantaggio dell'andata permette al Diavolo di poter contare su 2 risultati su 3. Ma i ragazzi si Stefano Pioli non si dovranno sedere sugli allori, consapevoli che il traguardo sarebbe storico per tutti. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>

