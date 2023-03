Tottenham-Milan, Cardinale sarà allo stadio: la curiosità da sapere

Gerry Cardinale sarà allo stadio per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mercoledì 8 marzo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, mercoledì prossimo, 8 marzo, sarà in tribuna a Londra per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Cardinale seguirà il suo Milan in casa del Tottenham — Il Diavolo di Stefano Pioli, come noto, partirà con il vantaggio conseguito nella gara di andata, a 'San Siro', grazie ad un gol di Brahim Díaz. Per la 'rosea', un'eliminazione configurerebbe una stagione deludente per il Milan, da 'medicare' con il quarto posto in classifica in Serie A.

Un passaggio del turno, invece, riporterebbe il Milan tra le migliori otto squadre d'Europa. Un traguardo che non era poi così probabile la scorsa estate, ma che è tremendamente in linea con storia e DNA del club. Cardinale, per l'occasione, vivrà la sua quinta partita del Diavolo allo stadio.

Era a Londra anche per Chelsea-Milan 3-0 ... — Nel giorno dello Scudetto, lo scorso 22 maggio 2022, infatti, era in Piazza Duomo, a Milano, mescolato ai tifosi rossoneri in festa e felicemente stupito dalla gioia del popolo milanista. Una 'follia collettiva' che non ha paragone, ad esempio, con le feste che si fanno negli Stati Uniti d'America per lo sport.

In questi suoi mesi da proprietario, poi, Cardinale ha visto il Milan a 'San Siro' contro Inter (3-2), Juventus (2-0) e Tottenham all'andata (1-0). E ha sempre visto vincere i suoi ragazzi. La curiosità? Cardinale ha già seguito il Milan a Londra, in occasione della trasferta in casa del Chelsea, a 'Stamford Bridge': una delle peggiori partite dell'annata del Diavolo, battuto 3-0 dalla squadra di Graham Potter. Ci si aspetta, dunque, che i rossoneri invertano la tendenza già dalla prossima settimana. Fiorentina-Milan, Pioli fa quattro cambi nella formazione >>>

