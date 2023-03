Tottenham, Conte pronto al rientro col Milan: le tappe della convalescenza

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte, dopo una lunga e travagliata convalescenza, tornerà in panchina contro il Milan

Nella serata di mercoledì 8 marzo il Milan affronterà una delle partite probabilmente più importanti della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham . Proprio sulla panchina degli Spurs, in occasione di quel match, dovrebbe tornare a sedersi Antonio Conte , che non guida da vicino la squadra proprio dall'andata.

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, 4 marzo, fa il punto della situazione sulle tappe della convalescenza del tecnico italiano. Dopo l'operazione di rimozione della cistifellea, a Conte era stato consigliato dai medici un recupero più lungo. L'ex Juventus ed Inter ha voluto comunque presenziare contro il Leicester in Premier League e contro il Milan .

"Il dottore mi aveva detto di prendermi almeno due settimane di riposo, ma sono tornato per senso di responsabilità verso la squadra", aveva spiegato Conte, al quale però è stato imposto un ulteriore periodo di riposo, passato a Torino in compagnia della moglie e della figlia. Inizialmente gli era stato anche riferito che sarebbe potuto rientrare contro il Wolverhampton, ma un parere successivo ha prorogato il suo ritorno in panchina. Sempre a seguito di un ultimo responso da parte dei medici.