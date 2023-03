Tottenham, gli strascichi della Champions: Conte e Kane in bilico

Con l'uscita dalla Champions League, i media inglesi si interrogano su un possibile addio dal Tottenham di Conte ed Harry Kane

Francesco Aliperta

Che i media britannici avessero sottovaluto il Milan, definendo il Tottenham come la squadra più vicina ad una rimonta tra le inglesi presenti agli ottavi di Champions League, lo avevamo capito dall'ottimismo che filtrava subito dopo il match d'andata. Ed invece, come spesso accade nel calcio, lo 0-0 di ieri sera offusca tutte le chiare occasioni create dai rossoneri, con gli Spurs mai in grado di impensierire la retroguardia milanista e con un'unica chance disinnescata egregiamente da Mike Maignan nei minuti finali. La sconfortante eliminazione dei londinesi sembra riportare a galla le molte ombre nascoste dal quarto posto occupato dal Tottenham in Premier League, e adesso gli stessi media inglesi si interrogano sul futuro di Antonio Conte.

Al termine del match, infatti, l'allenatore italiano, intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha risposto così alle domande riguardo un ipotetico addio: "Se ho ancora voglia di restare? Ho un contratto in scadenza, vediamo che succede. Possono anche mandarmi via loro eh. Di sicuro a fine stagione dirò la mia". Non proprio un clima disteso in casa Spurs, con lo stesso Conte che ha poi continuato, spiegando quanto lavoro ci sia ancora da fare: "Questo gruppo ha tantissima strada da fare per arrivare a livelli importanti. Io sono qui da 14 mesi, l’anno scorso siamo stati eliminati ai gironi di Conference, uno step l’abbiamo fatto arrivando agli ottavi di Champions. Ma abbiamo incontrato i campioni d’Italia, una squadra con una storia importante".

Il futuro di Harry Kane — Come riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, sul banco degli imputati non sembra esserci solo Antonio Conte. La critica inglese si è scagliata anche contro Harry Kane, ponendo molti dubbi sulla sua permanenza al Tottenham per la prossima stagione. Ai microfoni di BT Sport, Peter Crouch ha analizzato l'unica occasione creata dagli Spurs, chiedendosi se l'attaccante vorrà rimanere date le poche possibilità di vincere un trofeo: "Il Milan ha vinto con pieno merito, non sono mai stati messi alla prova da questo Tottenham. Guardate le opportunità create sui 180 minuti e non c'è storia. Questa sera, a parte l'occasione di Kane proprio allo scadere, il Tottenham non ha fatto nulla".

Si aggiunge poi anche Glenn Hoddle, che ha commentato così la prestazione dell'ex Atalanta Cristian Romero: "Non puoi fare un intervento del genere quando sei ammonito. Potrebbe essere un grande difensore, uno di caratura mondiale ma si fa ammonire quasi sempre e spesso espellere. Non è la prima volta. Non credo sia cattivo, è semplicemente incosciente. Devi capire che se sbagli l'intervento di un millimetro ti cacciano". Calciomercato Milan, visite mediche per il talento Boakye

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!