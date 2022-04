Torino-Milan: “Tonali, giovane Diavolo divenuto leader” | Serie A News

Sandro Tonali giocherà titolare in Torino-Milan di stasera. In questa stagione si è imposto come leader della formazione di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Parlando di Torino-Milan di questa sera, 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi ha messo a confronto Saša Lukić e Sandro Tonali, definiti dalla 'rosea' come "tenaci e fiduciosi". Sono loro due, infatti, i cervelli dei granata e dei rossoneri, coloro i quali fanno scorrere il pallone veloce tra gli ingranaggi del gioco.

In particolare, Tonali è il terzo giocatore di movimento più utilizzato nel Milan di Stefano Pioli, dietro soltanto a Fikayo Tomori e Theo Hernández. Dopo una prima stagione in rossonero caratterizzata più da ombre che da luci, Tonali è diventato leader indiscusso della mediana, e della squadra, in questa stagione.

È, Tonali, lui il centro di gravità permanente del Milan, così come Lukić lo è per il Torino. La metamorfosi del classe 2000, però, impressiona di più rispetto a quella del collega granata perché avvenuta in maniera più repentina. Da ventenne timido e 'schiacciato' dal peso della maglia rossonera, a giovane leone che governa con talento, classe e sapienza il centrocampo del Diavolo.

Apprestandosi, tra l'altro, a fare lo stesso con quello della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. E il tutto nel breve volgere di un solo anno. Il Milan aveva preso inizialmente Tonali dal Brescia contando di investire, su di lui, 35 milioni di euro. Alla fine, però, è costato appena 20. Oggi Paolo Maldini e Frederic Massara si ritrovano per le mani un gioiello destinato a brillare ancora di più in futuro. Il tempo, in fin dei conti, è dalla sua parte. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

