Torino-Milan: “Tomori sfida Belotti in alta quota” | Serie A News

In Torino-Milan di questa sera è molto atteso il confronto tra Fikayo Tomori e il 'Gallo' Andrea Belotti. Il difensore giocherà d'anticipo

Parlando di Torino-Milan di stasera, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha messo a confronto Fikayo Tomori ed Andrea Belotti . La 'rosea' ha sottolineato come, ad alta quota, nessuno vorrà fare sconti: le previsioni indicano una notte di spettacolo e scintille tra il difensore centrale rossonero e il centravanti granata. Si tratterà di uno dei duelli più interessanti della sfida tra la squadra di Ivan Jurić e quella di Stefano Pioli .

Il duello tra Tomori e Belotti di Torino-Milan, però, sarà anche un confronto tra due leadership. Da una parte, quella tecnica del numero 9 italiano all'interno del gruppo granata; dall'altra, quella di campo e di personalità del numero 23 inglese nel progetto del Diavolo. Entrambi si presentano con il vento in poppa e, per il quotidiano sportivo nazionale, è difficile dire chi possa partire favorito.

Capitan Belotti ha deciso l'ultima partita, quella di Salerno e, nell'ultimo mese e mezzo, ha segnato tre gol. Nelle prossime partite si è prefissato due obiettivi: il primo è la caccia ai 100 gol in Serie A con il Torino . Il secondo è raggiungere Paolo Pulici , unico bomber nella storia dei granata ad infilare sette stagioni consecutive in doppia cifra nel massimo campionato. A Belotti mancano cinque gol.

Di fronte in Torino-Milan, però, Belotti si ritroverà il gigante Tomori. Il classe 1997 è diventato l'emblema della politica del Diavolo in questi anni. Ovvero, quella di puntare sui giovani forti con i quali costruire, nel presente e nel futuro. Costato ben 29 milioni di euro al Diavolo tra prestito e riscatto, Tomori ha ripagato il club di Via Aldo Rossi sul campo a suon di belle prestazioni.

Da quando, infatti, Simon Kjær è in infermeria, ha preso lui per mano la difesa del Milan. Con autorevolezza, aggressività ed esplosività. Ma anche con intelligenza, nella lettura dei movimenti del centravanti rivale. Stasera con Belotti spettacolo assicurato.