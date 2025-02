Torino-Milan, rossoneri aggrappati a Gimenez: serve battere Shevchenko

Il Milan contro il Torino, come scrive 'Tuttosport', va alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A. Attacco affidato a Gimenez

Il Milan contro il Torino , come scrive 'Tuttosport', cercherà la terza vittoria consecutiva. Conceicao dovrebbe affidarsi di nuovo a Santiago Gimenez al centro dell'attacco rossonero. Dopo i gol messi a segno contro l’Empoli e contro il Verona, che hanno portato 6 punti ai rossoneri, il messicano deve invertire la rotta a Torino, dove il Milan fa storicamente fatica negli ultimi anni. Dopo il 7-0 del 12 maggio 2021, sono arrivate solo sconfitte esterne per il Milan contro il Torino. Gimenez ha superato il problema all'adduttore che si portava dal Feyenoord e dovrebbe migliorare fisicamente partita dopo partita.

Torino-Milan, Gimenez non si può fermare: l'attacco rossonero dipende da lui

L'avvio di Gimenez col Milan, si legge, è stato scintillante, ricordando per l'alternanza trasferta-casa l'inizio di un certo Andriy Shevchenko nella stagione 1999-00. L'ucraino, alla terza partita, rimase a secco nella trasferta di Bari per poi scatenarsi nel resto della stagione. Gimenez dovrà cercare di battere il record dell'ucraino, perché Il Milan ha bisogno dei suoi gol per rimontare il classifica.