Torino-Milan: “Ricci e Tonali, sguardi Azzurri” | Serie A News

Samuele Ricci e Sandro Tonali, rivali in Torino-Milan di stasera, osservati speciali da Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana

Daniele Triolo

Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022, potrebbe mettere di fronte Samuele Ricci e Sandro Tonali. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Sono i registi del futuro, entrambi italiani, entrambi colonne delle rispettive selezioni Nazionali.

Ricci è il cervello dell'Italia Under 21 del C.T. Paolo Nicolato; Tonali, invece, sta entrando stabilmente nell'Italia 'dei grandi' del C.T. Roberto Mancini. Questa promozione a titolare in azzurro è arrivata, per il classe 2000 lodigiano, dopo una stagione vissuta alla grande in rossonero. Tonali, infatti, è stato capace di mettersi dietro Ismaël Bennacer e Franck Kessié nelle gerarchie del tecnico milanista Stefano Pioli.

Torino e Milan, fortunatamente, hanno deciso di puntare su talenti italiani come Ricci e Tonali in mezzo al campo. Il fatto curioso è che il giocatore granata, per lungo tempo, è stato nel mirino del Diavolo quando indossava la maglia dell'Empoli del Presidente Fabrizio Corsi. Il Toro, però, nello scorso mese di gennaio ha giocato d'anticipo su tutte le contendenti, portandolo sotto la Mole in prestito con obbligo di riscatto a 8,5 milioni di euro più 2 di bonus.

Ricci ha studiato alla scuola di Ivan Jurić, si è fatto qualche panchina 'formativa', quindi ha giocato due gare consecutive in trasferta da titolare, contro Bologna e Salernitana, facendo vedere di cosa sia capace. Tonali, titolare in Torino-Milan di stasera vista l'indisponibilità di Bennacer, ha vissuto una prima stagione con il Diavolo tra ombre (tante) e luci (poche), salvo poi esplodere in questa stagione.

Il numero 8 rossonero, finora, ha giocato ben 37 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha segnato 2 gol, i suoi primi in maglia rossonera, e fornito 3 assist. E promette, naturalmente, di migliorare ulteriormente. Inizialmente il Milan avrebbe dovuto pagarlo 35 milioni di euro; poi, però, Paolo Maldini e Massimo Cellino, Presidente del Brescia, hanno rivisto l'affare al ribasso ed alla fine è costato 7 milioni di euro più 5 di bonus. Che affare.

I due, Ricci e Tonali, magari un giorno saranno colonne portanti della Nazionale Italiana di Mancini. Il quale, intanto, oggi li osserverà gustandosi un duello tutto italico in mediana tra granata e rossoneri. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

