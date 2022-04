Torino-Milan, Pobega contro il suo passato e il suo futuro (prossimo)

Torino-Milan sarà certamente una sfida speciale per Tommaso Pobega, centrocampista granata in prestito proprio dai rossoneri

Domenica sera, alle ore 20:45, Torino e Milan incroceranno i tacchetti allo stadio "Olimpico GrandeTorino", e non sarà una partita come le altre per Tommaso Pobega.

Il giovane centrocampista granata, in prestito proprio dai rossoneri, affronterà così il suo passato e quello che, con tutta probabilità, sarà anche il suo futuro prossimo.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la storia di Tommaso Pobega con la maglia del Milan inizia all'età di soli 13 anni, a Trieste. Mauro Bianchessi, allora responsabile del vivaio rossonero, lo scovò alla Triestina, e se ne innamorò.

Con la maglia del diavolo Pobega fu capitano della Primavera nella stagione 2017-2018, prima di iniziare un autentico tour dell'Italia. La stagione successiva arriva l'esordio nel professionismo, con la maglia della Ternana in C: 32 presenze e 3 reti complessivamente con gli umbri.

Poi, il definitivo salto, con un campionato da protagonista a Pordenone in Serie B e la chiamata dello Spezia, neo-promosso in Serie A. Alla prima stagione in massima serie si fa subito notare: 6 gol in 20presenze, numeri quasi da attaccante.

Il giovane centrocampista tornerà a disposizione del tecnico Ivan Juric già domenica, dopo aver scontato una squalifica e superato un fastidio all'anca.

Con i granata Tommaso si è fatto valere nel corso del girone d'andata: quattro gol e tanta, tantissima corsa. E' diventato l'uomo in più del tecnico ex Genoa, il centrocampista capace di catalizzare un numero enorme di palloni in mezzo al campo.

Gli obiettivi futuri? In primis, portare il Torino più in alto possibile, poi riabbracciare quei colori che l'hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Con lo sguardo, ovviamente, alla Nazionale, che per quanto fatto vedere meriterebbe assolutamente.

