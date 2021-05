Torino-Milan, Pioli: “Prima la Champions, poi dal 24 maggio il futuro”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Torino-Milan nel corso di una conferenza stampa ieri a Milanello

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Torino-Milan, gara della 36^ giornata di Serie A, in una conferenza stampa a Milanello. Le dichiarazioni dell'allenatore emiliano sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Torino-Milan sarà una gara da non sottovalutare. Così Pioli: "Una delle nostre qualità in questa stagione credo sia l'equilibrio: come non ci siamo abbattuti dopo sconfitte pesanti, come quella di Roma contro la Lazio, adesso siamo già concentrati sulla partita contro il Torino, che è importantissima".

"Sono sempre preoccupato prima delle partite - ha detto Pioli alla vigilia di Torino-Milan -, ma non temo l'euforia dopo la vittoria contro la Juventus. Siamo nel momento decisivo della stagione e dovremo mettere in campo lo stesso spirito. Vincere domenica ci ha dato grande soddisfazione: abbiamo battuto un avversario forte e questo ci ha dato grande fiducia. Ma siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla".

Al di là di Torino-Milan, in casa rossonera tengono sempre banco le questioni sul futuro dei giocatori. Ma Pioli ha voluto precisare: "Gigio Donnarumma è un professionista, attaccatissimo al Milan ed al nostro momento. Ma, come tutti, è concentrato su Torino-Milan e sul finale di stagione. Fino al 24 maggio nessuno penserà e parlerà di futuro. Ci deve essere solo concentrazione ed attenzione sulla partita di Torino".

Sulla sua situazione personale, Pioli ha detto: "Ogni giorno provo a migliorare perché ho grande passione. Le esperienze passate mi hanno aiutato, ma ho ancora voglia di crescere. A Milanello si respira una grande atmosfera, lavorare così è positivo". Il Milan, contro i granata, dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimović, infortunato. Ma c'è un Ante Rebić in grandissimo spolvero nell'ultimo periodo ...

"Ha avuto la reazione giusta domenica sera - il commento di Pioli sul croato alla vigilia di Torino-Milan -. Io preparo le partite in base a quello che credo possa servire di più e che penso sia meglio per la squadra. Tutti che non vengono scelti per giocare devono essere arrabbiati, tutti vorrebbero giocare".

Infine, una battuta: "Ho sempre detto ai miei giocatori che se un giorno non mi salutano e si girano dall'altra parte non è un problema. L'importante è che non manchi mai lo spirito di sacrificio e la voglia di aiutare la squadra". Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>