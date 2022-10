Torino-Milan 2-1, Garanzini: “Toro vittoria con merito” | Serie A News

Gigi Garanzini , giornalista, ha commentato Torino-Milan , partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2022/23 . I rossoneri hanno perso per 2-1 contro i granata, giocando una delle peggiori partite stagionali. Le parole di Garanzini sono state riportate dall'edizione giornaliera de La Stampa.

Torino-Milan 2-1, l'opinione di Garanzini

"Il Torino ha vinto con merito, ha battuto una grande per la prima volta in stagione. Ci sono anche demeriti del Milan, che è stato il peggiore in stagione. L'iniziale prestazione di Leao ha indirizzato la partita verso i granata. Il portoghese ha buttato due assist di Brahim Diaz. Da lì in poi il Torino è uscito fuori, segnando due gol in pochi minuti, sia su calcio piazzato che con la manovra."