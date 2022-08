Tonali out, il Milan è in ansia: si teme uno stiramento

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, svolgerà oggi gli esami strumentali per capire di che è entità è il problema ai flessori della coscia

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che oggi svolgerà gli esami per capire di che entità è l'infortunio muscolare rimediato durante l'amichevole in casa del Vicenza. È un problema al flessore della coscia sinistra quello che mette in apprensione in Campioni d'Italia in carica per il loro regista.

Tonali arriva dal campionato della consacrazione e il Milan non può rinunciarvi di certo così a cuor leggero. Nella passata stagione, quella del 19° Scudetto, il numero 8 rossonero non ha saltato neanche una partita per infortunio. Questa, invece, potrebbe cominciare decisamente con il piede sbagliato. Da Milanello raccontano di un Tonali sereno, ma la possibilità che debba saltare le prime partite di campionato c'è.

Milan, per Tonali si teme uno stop di circa un mese

Nella peggiore delle ipotesi si tratta di uno stiramento: Tonali e il Milan sperano, invece, che l'infortunio sia meno grave. Così da non compromettere la sua presenza nel derby contro l'Inter del prossimo 3 settembre. Lo spettro di un altro viavai in infermeria è da scongiurare per mister Stefano Pioli.

Ai box, infatti, già ci sono Divock Origi e Zlatan Ibrahimović per l'attacco. E la prima parte della scorsa stagione, così come tutta quella precedente, era stata caratterizzata da infortuni di vario tipo per praticamente tutti gli elementi della rosa. Senza Tonali, dunque, il Milan che farà?

Per Milan-Udinese di sabato 13 agosto dovrebbe giocare Rade Krunić al fianco di Ismaël Bennacer, con Tommaso Pobega primo cambio in panchina. Questo, ovviamente, in attesa che il calciomercato estivo regali al Milan un altro giocatore in quel settore di campo. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>