Tonali, il Milan si aspetta un exploit nel finale di stagione / News

Dopo una stagione con più ombre che luci, il Milan si aspetta un miglioramento da Sandro Tonali in questo finale di stagione

Non c'è nessun dubbio ad annoverare Sandro Tonali negli acquisti top del Milan nella scorsa stagione. L'ex Brescia era arrivato in rossonero come il prototipo perfetto del giocatore 'alla Elliott', giovane e già pronto a dare il proprio contributo alla squadra. Con il passare dei mesi, però, il centrocampista ha accusato il salto di qualità e la pesantezza della maglia della sua squadra del cuore. Una delle grane del Milan di questa stagione è stata l'assenza del titolare Ismael Bennacer, sostituito da Tonali non sempre nel migliore dei modi. Ecco perché, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', in questo finale di stagione il Milan si aspetta un exploit dal classe 2000, così da consegnare a Stefano Pioli un'alternativa di livello in regia.