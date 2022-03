Tomori più Kalulu: il Milan alza il proprio muro difensivo

Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, difensori del Milan, tra i migliori rossoneri nelle ultime due partite contro Napoli e Empoli. Il punto

Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono i protagonisti dell'approfondimento sul Milan pubblicato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Con loro, infatti, per la terza partita di fila, derby di Coppa Italia contro l' Inter compreso, i due hanno alzato il muro difensivo del Diavolo, consentendo vittorie e tre clean sheet di fila a Mike Maignan .

Grazie all'impermeabilità difensiva della coppia composta da Tomori e Kalulu, infatti, il Milan ha potuto battere Napoli ed Empoli segnando un solo gol per partita. Sei punti arrivati grazie ad una fase difensiva impeccabile. E mantenendo la porta inviolata per due gare consecutive in Serie A per la prima volta nel 2022.