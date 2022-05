Theo Hernández, energia Milan: brillante in tutte e due le fasi

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha imparato davvero a difendere in questi suoi anni in rossonero. Ora è un giocatore completo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, difensore del Milan, che è uno degli irrinunciabili di mister Stefano Pioli per la squadra rossonera. Il fortissimo terzino sinistro francese, infatti, è una certezza del Diavolo da ormai tre stagioni e, nella gara di domenica scorsa a 'San Siro' contro la Fiorentina, è stato tra i migliori in campo.

Theo Hernández è stato brillante in entrambe le fasi, tanto in quella offensiva (dove è sempre stato tra i top del campionato), quanto in quella difensiva, dove è migliorato tantissimo negli ultimi mesi. Contro i viola, dapprima il classe 1997 si è visto annullare un gioco per fuorigioco; poi, nella ripresa, ha avuto l'occasione di segnare dopo una cavalcata delle sue.

Il numero 19 del Milan, però, sorprende sempre più per applicazione e senso della posizione in difesa. Nell'ultimo match di Serie A, insieme a Pierre Kalulu, Theo Hernández ha fatto registrare 9 recuperi: il migliore tra i rossoneri. Numeri importanti, questi, per un terzino che ha sempre avuto nelle sue corde la vocazione offensiva.

E segno di come il lavoro che, in settimana, mister Pioli e il suo staff fanno con lui sta pagando. Negli anni passati, come i tifosi del Milan ricorderanno, spesso Theo Hernández ha avuto amnesie difensive costate anche caro al Diavolo. Ora, invece, le sta correggendo con ottimi risultati. È sempre più una garanzia per i compagni e, infatti, quando sta bene gioca sempre.

Il 'CorSport' ha ricordato come, con un totale di 3.283 minuti, Theo Hernández sia il giocatore di movimento del Milan più utilizzato in tutte le competizioni. Se si prende in esame soltanto la Serie A, si scopre che Fikayo Tomori ha un minutaggio più alto; seguito, però, proprio dal francese ex Real Madrid.

Migliorare in difesa ha peggiorato, ma era inevitabile, un po' i suoi numeri in attacco: in zona-gol, infatti, Theo è fermo a 4 reti (passo indietro rispetto alle stagioni precedenti), alle quali ha aggiunto 6 assist per i compagni. Il prezzo da pagare, però, per diventare un calciatore sempre più completo, affidabile e, soprattutto, utile a liberare l'estro di Rafael Leão sul binario mancino.

Il feeling tra Theo e Leão è cresciuto partita dopo partita. Si cercano, si trovano, dialogano a memoria. Anche grazie alla copertura che gli garantisce Theo Hernández, Rafa Leão ha potuto pensare più che altro a puntare la porta avversaria. Arrivando, per la prima volta in carriera, in doppia cifra in campionato.

La stagione di Theo Hernández ha subito una svolta, ha chiosato il quotidiano romano, quando ha rinnovato il contratto con il Milan durane il mese di gennaio. Corteggiato da tanti top club europei, Theo ha voluto prolungare la sua storia d'amore con i rossoneri almeno fino al 30 giugno 2026.

Il suo stipendio, è vero, è quasi triplicato, passando da 1,5 a 4 milioni di euro netti a stagione (più bonus), ma non è stata soltanto una questione di soldi. Theo Hernández ha in mente di crescere con il Milan. A Milano sta bene, ha messo radici: qui, con la sua compagna, è diventato padre da pochi mesi.

Ciò ha contribuito alla serenità del giocatore, il cui pensiero fisso è vincere. Magari già quest'anno, se nelle prossime tre partite di campionato il Diavolo avrà fatto quanto dovrà. Milan, le top news di oggi: esclusiva Padovan, Ibra e il suo futuro.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI