Tassotti: “Ibrahimovic a Sanremo? Alla sua età uno è libero di gestirsi”

Tassotti su Ibrahimovic a Sanremo

Mauro Tassotti, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Questo il suo pensiero: “Zlatan ha quasi 40 anni. A quell’età uno è libero di gestirsi. E stiamo parlando di un super-professionista. Qualcuno vedendolo al Festival può infastidirsi, ma Zlatan è anche infortunato. Non avrebbe potuto giocare lo stesso, quindi ora l’importante per il Milan è guardare alle prossime partite e recuperare in fretta lui e gli altri uomini chiave”. Stefano Pioli perde altri due pezzi per Verona-Milan: Ecco di chi si tratta