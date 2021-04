Svezia, il CT Andersson ‘prenota’ Ibrahimovic per i Mondiali 2022

Janne Andersson, CT della Svezia, convocherebbe volentieri Zlatan Ibrahimovic per la rassegna iridata in programma a fine 2022. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic leader della Svezia anche ai Mondiali del 2022 in Qatar? Possibile, ipotesi tutt'altro che da escludere. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha riportato le ultime dichiarazioni di Janne Andersson, Commissario Tecnico della Nazionale scandinava, in merito ad un possibile convocazione di Ibra alla rassegna iridata in programma tra novembre e dicembre dell'anno venturo.