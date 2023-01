Supercoppa Milan-Inter, se si andasse ai rigori? Le chiavi

Il derby della Supercoppa tra Milan e Inter potrebbe anche andare ai calci di rigore. Ne parla oggi l'edizione de La Gazzetta dello Sport

Emiliano Guadagnoli

Il derby della Supercoppa tra Milan e Inter potrebbe anche andare ai calci di rigore. Ne parla oggi l'edizione de La Gazzetta dello Sport.

Milan-Inter, lo scenario in caso di calci di rigore — Tatarusanu, si legge, ha un precedente che incoraggia: nel girone d’andata dello scorso campionato, il derby finì 1-1 anche perché Tata parò Lautaro da 11 metri. Tatarusanu in carriera para più o meno un rigore su cinque e ha foto eccellenti per le pareti di casa. A inizio 2021, il Milan si qualificò per i quarti di Coppa Italia perché lui, ai rigori finali, disse no a Rincon. Nel 2019, in Coppa di Francia, parò addirittura Mbappé in semifinale. E ancora: nel 2018, in Nations, scelse il lato giusto contro Tadic e lui calciò alto, mentre nel 2017 fu protagonista di una scena simile contro Belotti e il Torino. I due metri e le braccia lunghe, banalmente, lo aiutano a coprire la porta.

La prima scelta per i rigoristi del Milan, si legge, è Giroud, che non ha sempre calciato in carriera, ma non sbaglia dal 2012. In questa stagione, un gol in A e due in Champions League. La prima alternativa è probabilmente Theo Hernandez, che nella carriera da pro ha un tre su quattro: ha sbagliato a gennaio 2022 contro Provedel e lo Spezia. Da qui in poi, serve creatività. Brahim, Messias e Saelemaekers non sono rigoristi, Leao li ha calciati al massimo nelle nazionali giovanili portoghesi, Origi è più abituato ma ne sbaglia uno su due. E allora, anche per personalità, è probabile vadano a calciare Tonali e Bennacer, nel caso siano ancora in campo.

Per l'Inter in porta, si legge, ci sarà Onana. 7 rigori parati su 33 complessivi. Lautaro, per dire, ha dimenticato l’errore nel derby contro Tatarusanu segnando a Perin nella Supercoppa di un anno fa. In generale, siamo a 11 rigori segnati su 16. Nel conto, manca quello più pesante, nella serie Mondiale contro l’Olanda. Calhanoglu è quello con la percentuale migliore, nell’Inter. Quasi un cecchino: 27 reti su 30 tiri dagli undici metri, state certi che non si tirerà indietro. Non proprio una sentenza Dzeko: 11 gol su 21 tentativi, la percentuale di errore è quasi al 50%. Occhio piuttosto a Dimarco e Mkhitaryan, possibili scelte di Inzaghi. Ma se dovesse servire in campo troveremo Lukaku, che con l’Inter è infallibile: 15 su 15. Un nuovo nome per la porta del Milan? La possibilità arriva dalla Premier >>>