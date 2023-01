Supercoppa Milan-Inter, quanto guadagnano le due milanesi?

Con il derby milanese di questa sera, si legge, si esaurisce il contratto stipulato dalla Lega con gli organizzatori dell’Arabia Saudita: tre edizioni di Supercoppa nell’arco di un quinquennio, per circa 23 milioni di euro. Questa edizione vale 7,5 milioni, il 10% dei quali va alla Lega per coprire le spese organizzative. Milan e Inter , però, non si spartiranno immediatamente la quota restante. Nel marzo 2022, infatti, è stata approvata una delibera che prevede di sommare il valore delle tre edizioni dal 2021 al 2024, per poi dividerle in parti uguali e distribuirle a tutte le squadre partecipanti. Insomma, Milan e Inter dovranno attendere l’edizione del prossimo anno per sapere quanto incasseranno.

Al momento, si legge, prenderanno soltanto un anticipo, legato alla vendita dei diritti all’esterno: quindi 2 milioni circa, di cui 1,2 milioni al vincitore e 800mila euro a chi perde. In ogni caso, ci sarà una differenza tra 500 mila e un milione euro tra la squadra che solleverà il trofeo e quella che resterà a guardare. Intanto, sono già state avviate le trattative per stipulare un nuovo contratto con un Paese estero. A riprova dell’interesse che raccoglie la serie A, l’Arabia Saudita è pronta a rilanciare con una doppia proposta: 12 milioni a edizione per la sfida secca, più l’amichevole tra una terza squadra e una formazione locale; oppure 23 milioni (da moltiplicare per 4 stagioni), con trasformazione della formula in una Final Four. Un nuovo nome per la porta del Milan? La possibilità arriva dalla Premier >>>