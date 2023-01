Supercoppa, Condò: “Inter rock. Milan leziosa orchestrina da camera”

Milan-Inter, il commento di Condò sul derby

"Più ancora dell’esito della gara, che allunga a tre la serie di stagioni con almeno un trofeo in bacheca, è la maniera in cui l’Inter ha disposto del Milan a segnare un prima e un dopo nella lettura di questa stagione - ha spiegato Condò sulla finale di Riyad (Arabia Saudita). Nella mezz’ora iniziale Inzaghi se l’è letteralmente divorato, forte di uomini che per tattica e atteggiamento filavano a velocità doppia, uno scatenato gruppo rock in opposizione a un’orchestrina da camera leziosa e svagata".