Stella Rossa-Milan: Mandzukic e Tonali, tocca a voi | Europa League News

Verso Stella Rossa-Milan: spazio per Mandzukic e Tonali

Mario Mandzukic e Sandro Tonali, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, dovrebbero essere entrambi in campo, dal 1′, giovedì pomeriggio a Belgrado in occasione di Stella Rossa-Milan di Europa League. La gara, come noto, è l’andata dei sedicesimi di finale della competizione europea.

Il Milan, finora, non sta ottenendo il contributo che si aspettava dai nuovi acquisti. Eccezion fatta per Fikayo Tomori, sembrano ancora in ritardo di condizione e non inseriti nei meccanismi del tecnico Stefano Pioli sia Soualiho Meïte sia lo stesso Mandzukic. Il croato, a La Spezia, è entrato nell’ultima mezzora: un tiro fuori per lui, ma anche due passaggi sbagliati e due palloni persi.

Un piccolo infortunio ha condizionato la preparazione di Mandzukic da quando è arrivato in rossonero. Il tempo dell’attesa, però, adesso è finito. Con la Serie A e l’Europa League che ricominciano a correre parallelamente, soste non sono più consentite. Che sia in coppia con Zlatan Ibrahimović o al posto dello svedese, Mandzukic, per la ‘rosea‘, a Belgrado servirà da subito.

In una sfida tecnica ed agonistica di alto livello, dunque, l’ex juventino si è candidato seriamente per una maglia da titolare. Il Milan in riserva di energia, infatti, ha bisogno di forze fresche. Meglio ancora se dotate di spirito combattivo. A centrocampo, invece, dovrebbe riposare Ismaël Bennacer, che ha bisogno di turnover in vista del derby, e dovrebbe perciò lasciare il posto in mediana a Tonali.

A La Spezia, l’ex bresciano è andato in panchina, per la prima volta dopo aver recuperato della borsite all’anca, rimanendoci per 90′. L’investimento estivo del Milan su di lui, ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport‘, ancora non sta pagando i dividendi, ma il tempo e l’età giocano dalla parte di Tonali. Anche perché imporsi in quel settore del campo, in una grande squadra come il Milan, in un’età così giovane non è poi così semplice o scontato.

Pretendere da lui un passo in avanti, però, è più che legittimo. A Belgrado, contro la Stella Rossa, avrà la possibilità di compierlo. Milan e Siviglia combattono per un forte attaccante. Vai alla news >>>