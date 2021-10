Stadium in coro: “Vieni alla Juventus”. Donnarumma come CR7 nel 2018?

Cori e applausi per Gianluigi Donnarumma ieri all'Allianz Stadium, casa della Juventus, per Italia-Belgio. Celebrazione con un secondo scopo?

Daniele Triolo

Allo 'Stadium' ci riprovano. Dopo l'impresa riuscita con Cristiano Ronaldo nel 2018, i tifosi della Juventus puntano Gianluigi Donnarumma. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. I tifosi dell'Allianz Stadium, come si ricorderà, avevano applaudito CR7. Il quale, nel 2018, segnò, con la maglia del Real Madrid, una bellissima rete in rovesciata nello stadio dei bianconeri in Champions League. Al termine di quella stagione, poi, l'asso portoghese decise di accettare la corte della 'Vecchia Signora'.

Ora i tifosi della Juventus ci riprovano con Donnarumma. Sonoramente fischiato a 'San Siro' in occasione di Italia-Spagna da quello che, fino alla passata estate, era il suo pubblico, è stato invece accolto da cori ed applausi di incoraggiamento ieri a Torino per Italia-Belgio, finale per il 3° e 4° posto della Nations League. Fascia di capitano al braccio, Donnarumma, come sottolineato dal quotidiano torinese, si è goduto un pomeriggio di pieno affetto, dal riscaldamento a fine partita.

L'abbraccio più caloroso gli è arrivato dalla Curva Sud, quella dove solitamente sono stipati i tifosi della Juventus, dove in tanti gli hanno urlato, senza mezzi termini, 'Gigio vieni alla Juve'. Donnarumma, alla Juventus, è stato davvero molto vicino la scorsa estate: poi, però, l'addio di Fabio Paratici per il Tottenham, il ritorno di Massimiliano Allegri, che ha deciso di puntare su Wojciech Szczęsny, hanno spinto, di fatto, il giovane portiere verso l'estero, verso il PSG. Che da anni provava a portarlo a Parigi.

In Francia, però, la situazione del classe 1999 non è propriamente rosea (deve spesso lottare con Keylor Navas per giocare titolare) e, pertanto, qualora tornasse in Serie A, la soluzione Juventus, per Donnarumma, potrebbe rappresentare quella ideale. Il pubblico dello 'Stadium', in fin dei conti, ha già fatto intendere di gradire molto tale ipotesi. Mercato, Maldini punta un top player azzurro per la difesa! Le ultime >>>