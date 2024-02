Stadio San Siro, terminato l’incontro tra Milan, Inter e Sala: il punto

Già terminato l'incontro tra Milan, Inter e Sala per parlare del progetto stadio San Siro. La riunione è durata poco più di mezzora

Già terminato l'incontro tra Milan, Inter e Sala per parlare del progetto stadio San Siro. Come riportato da gazzetta.it, l'incontro è cominciato alle 9 a Palazzo Marino ed è finito 35 minuti dopo. Con un minuto di anticipo è arrivato il presidente del Milan Paolo Scaroni, poco prima era arrivato anche il Ceo Corporate dell'Inter Alessandro Antonello. I due dirigenti sono andati via rapidamente senza rilasciare dichiarazioni. Alla vigilia dell'incontro odierno entrambe le società sono sembrate perplesse delle proposte del sindaco Sala.