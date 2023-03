Stadio Milan, 70mila posti in tre anelli: le idee rossonere

Il Milan si prepara per i progetti per la nuova casa rossonera. I piani per il nuovo stadio dovrebbero riguardare l'area di La Maura. L'edizione di questa mattina di Repubblica - Milano riporta quelle che potrebbero essere le prime idee e caratteristiche dello stadio che Gerry Cardinale avrebbe in testa di costruire per il club rossonero. Una prima indiscrezione riguarda la capienza che sarebbe di 70mila posti suddivisi su tre anelli. Ma vi sono anche altre proposto sul tavolo: da uno Sky Box extralusso a un abbonamento trentennale allo stesso posto. Ancora tutte proposte così come quelle delle aree commerciali, della possibilità di ospitare anche settore femminile e giovanile e tanto altro. Calciomercato – Milan e Inter: per l’attacco obiettivi comuni