Stadio, il Milan punta tutto su La Maura. E Sala bacchetta la maggioranza

L'edizione odierna de 'La Repubblica' parla della situazione relativa alla realizzazione del nuovo stadio del Milan, con Gerry Cardinale intenzionato a costruire il nuovo impianto nella zona dell'Ippodromo La Maura. Gli ostacoli, però, non mancano. Il quotidiano conferma come la volontà del Milan sia quella di proseguire da solo, abbandonando di fatto il progetto San Siro che va avanti da quattro anni ma che, fino ad oggi, non ha portato nessun frutto. Inoltre Sala ha dichiarato che nell'incontro avuto con i vertici rossoneri, gli sono state portate sei o sette ipotesi che però devono ancora concretizzarsi in un vero e proprio progetto. Per farlo Cardinale si è preso un paio di settimane di tempo per tornare dal Sindaco con un piano più dettagliato e che possa rispondere alle domande che lo stesso Sala si è fatto, in particolare sul destino del Parco Sud.