Sprint per il campione d’inverno: il Milan non si illude più e pensa oltre

Milan e Napoli, 32 punti dopo 12 partite, sono in vetta alla classifica di Serie A: sette gare per stabilire chi sarà campione d'inverno

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del duello tra Milan e Napoli in testa alla classifica di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti hanno lo stesso ruolino di marcia. Ovvero, 32 punti dopo 12 partite, frutto di 10 vittorie e 2 pareggi, ancora imbattute in campionato.

Milan e Napoli, dunque, sono in corsa per lo Scudetto ma, nel frattempo, mettono nel mirino il traguardo intermedio, quello, seppur platonico, di campione d'inverno. Ai rossoneri nella passata stagione ha portato male. Primo al giro di boa del torneo, infatti, il Diavolo si è arreso nel girone di ritorno all'Inter.

Dopo il sorpasso di febbraio, la squadra di Antonio Conte ha preso il volo ed il Milan si è dovuto accontentare pur di un ottimo secondo posto finale. Ora il duello è con il Napoli. Il prossimo 19 dicembre, a 'San Siro', ci sarà lo scontro diretto ed il Milan vorrebbe arrivarci davanti ai partenopei.

In questo mese, i ragazzi di Pioli dovranno affrontare cinque partite di campionato (la delicata trasferta contro la Fiorentina, quella scomoda contro l'Udinese, nel mezzo tre gare 'agevoli' contro Sassuolo, Genoa e Salernitana). Poi anche due partite di Champions League, contro Atlético Madrid e Liverpool, che diranno se il Diavolo potrà o meno passare il girone.

Secondo 'Tuttosport', ipotizzare tra gli 11 ed i 13 punti in Serie A, per il Milan, non è affatto azzardato. Il Napoli, al contrario, avrà un calendario più difficile, dovendo affrontare Inter, Lazio e Atalanta, tutte rivali già incontrate dal Diavolo, che, contro di loro, ha totalizzato 7 punti sui 9 disponibili.

Il Milan, quindi, memore di com'è andata nella passata annata, non si illude più. Sa che arrivare primi a metà campionato non equivalga ad aver vinto qualcosa. E sa, ad ogni modo, che bisognerà lottare fino alla fine per poter festeggiare a maggio. Di certo, la squadra di Pioli ci crede davvero.

E se fortuna (finora l'organico non è mai stato al completo), condizione e, magari, calciomercato di gennaio assisteranno il Milan, se ne potranno vedere delle belle. Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>