Spezia-Milan, la moviola del Corriere: “Dubbi su un rigore e un rosso”

Spezia-Milan, la moviola del Corriere dello Sport

Daniele Doveri sbaglia molto, si legge, in Spezia-Milan, tanto da meritarsi un 5 dal Corriere. Ha trasmesso l'impressione di non essere mai sicuro. Il primo episodio controverso si consuma nell'area dello Spezia, quando Esposito rifila a Brahim Diaz, in procinto di concludere in porta, una spinta "non clamorosa, ma di certo in velocità gli effetti si decuplicano". Recentemente per episodi simili c'erano state altre decisioni. Rischia il rosso Olivier Giroud, che colpisce al volto Nikolaou allungando il braccio destro: "Non uno schiaffo violento, ma anche fosse un robusto (robusto, eh?) buffetto, non meritava il rosso?", s'interroga il quotidiano. LEGGI ANCHE: Milan, altro flop delle riserve. Se ne salva solo una...