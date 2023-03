Spezia-Inter 2-1, Maldini in gol: “Cercavo questa emozione da tempo”

L'anno passato, indossando la maglia numero 27 del Milan, con cui a fine stagione avrebbe poi vinto lo Scudetto, il figlio d'arte Daniel Maldini aveva segnato il suo primo gol in Serie A contro lo Spezia, con un bel colpo di testa sul cross di Pierre Kalulu. In estate, poi, il club di Via Aldo Rossi ha deciso di cedere il giovane in prestito - proprio allo Spezia - per consentirgli di giocare con più continuità.