Quindi, in merito a Slovan Bratislava-Milan, Pulisic ha spiegato con onestà . «La cosa più importante è che abbiamo vinto. Ma è chiaro che vogliamo giocare un po’ meglio. Dobbiamo fare meglio . Vincere è importante, ma dobbiamo migliorare». Il numero 11 rossonero è tra i giocatori più utilizzati e avrebbe bisogno anche di un aiuto per potersi gestire al meglio nel prosieguo della stagione.

Tornerà Brahim Díaz a dargli una mano sulla trequarti?

A tal proposito, secondo 'Tuttosport', starebbero riemergendo i 'rumors' che vorrebbero Brahim Díaz, in uscita dal Real Madrid per il poco spazio in campo, nuovamente vicino alla compagine rossonera per il calciomercato di gennaio 2025, con la formula del prestito. LEGGI ANCHE: Milan, quali miglioramenti? Fonseca era a un passo dall’esonero ... | Editoriale >>>