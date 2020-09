Shamrock Rovers-Milan 0-2, le pagelle del Corriere dello Sport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un esordio molto positivo per il Milan, che torna dall’Irlanda con la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League. Una prestazione eccellente per alcuni elementi della rosa come Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, da rivedere, invece i difensori centrali Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Ecco le pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport’:

I migliori

Il migliore in assoluto è, senza dubbio, Hakan Calhanoglu. Il turco ha comandato in mezzo al campo prima fornendo l’assist a Zlatan Ibrahimovic, poi chiudendo la partita con un bel piattone destro: voto 7,5 meritato. Mezzo voto in meno per il numero 11 rossonero, autore del gol che ha aperto le marcature. Ma non solo, lui si muove, svaria e ispira. In sintesi, è il solito Ibra. Sopra la sufficienza, con un bel 6,5 in pagella, Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez e Davide Calabria. I due terzini rossoneri sono motorini instancabili che supportano sempre l’azione della squadra, il portiere classe 1999, invece, effettua due parate importantissime anche ai fini del risultato.

Sufficienza piena

Sufficienza piena per Franck Kessie, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers e Rade Krunic. Secondo il quotidiano la prestazione dei due centrocampisti è altalenante, composta da momenti positivi e negativi. La bilancia dice dunque 6 in pagella. Stessa cosa per il belga, che sciupa molto ma cresce poi nella ripresa. Il bosniaco, invece, entra in campo nel finale, a partita ormai conclusa. Contribuisce a mantenere basso il ritmo nel finale.

I rimandati

In una serata positiva sono comunque ben 3 le insufficienze. Sottotono le prestazioni di Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Samu Castillejo.I difensori centrali si concedono qualche disattenzione di troppo: il numero 46 si fa beffare da Greene nel primo tempo, il danese è leggero sui calci piazzati. Lo spagnolo invece viene accusato di poca concretezza.

