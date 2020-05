Serie A – Si fa strada l’ipotesi di giocare solo al centro e al sud

NEWS SERIE A – In questa settimana dovrebbe arrivare il responso definitivo sulla stagione 2019/2020 di Serie A. Al momento la Lega Calcio sarebbe favorevole a una ripartenza, mentre il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, e tutto il Governo, no.

In ogni caso, i politici stanno lavorando e studiando tutte le ipotesi prima di pronunciarsi in maniera definitiva. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, torna d’attualità la possibilità di giocare le rimanenti 124 partite di Serie A solo nel centro e nel sud Italia. Questo scenario rimane comunque complicato perché la maggior parte dei club si trova al nord. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra il Comitato tecnico scientifico e la FIGC per fare il punto della situazione.

