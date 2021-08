Serie A, ‘La Stampa’: “Juve in pole, Milan ed Inter sullo stesso piano”

La Serie A 2021/2022 è partita. Il quotidiano torinese 'La Stampa' mette la Juve in pole, con Milan ed Inter ad inseguire i bianconeri

La Serie A 2021/2022 è partita. Il quotidiano torinese 'La Stampa' mette la Juve in pole, con Milan ed Inter ad inseguire i bianconeri: "La pole position se la riprende la Juventus, e non serve la sfera di cristallo. Aveva cominciato a farsi del male da sola rinunciando ad Allegri, ha perseverato mandando allo sbaraglio Pirlo, adesso è tornata sui suoi passi. Avendo l’Inter perso, nell’ordine, Conte, Lukaku e Hakimi, ha la squadra più completa e più forte in tutti i settori del campo".