Serie A – Inter-Milan, spauracchio Conte: non ha mai perso un derby

Conte, lo specialista dei derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il derby Inter-Milan, in programma sabato alle ore 18, sarà il big-match della 4^ giornata di Serie A. I rossoneri inseguono una vittoria nella stracittadina che manca ormai dal 31 gennaio 2016, quando sulla panchina sedeva Sinisa Mihajlovic. Due sconfitte lo scorso anno contro Antonio Conte che, come riporta ‘Tuttosport’, è un vero specialista in questo tipo di partite. L’allenatore nerazzurro, infatti, ha vinto tutti i derby in Serie A, prima con la Juventus, ora con i cugini interisti. Il bilancio tra gol fatti e subiti è davvero spaventoso: 13 gol segnati e 2 subiti, quelli dello scorso anno firmati Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Con numeri così non sarà di certo facile per il Diavolo sfatare questo tabù…

